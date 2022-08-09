Камоцци – о чемпионстве «Спартака»: пока рано об этом говорить

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном чемпионстве красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).



«Я всегда рад, когда «Спартак» побеждает — неважно, с каким тренером и с какими игроками. Команда действительно хорошо начала сезон, у нее есть потенциал. Но делать выводы пока рано. Я хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом России, только давайте поговорим об этом осенью. Там уже будет виднее, какие у «Спартака» шансы. Сейчас слишком рано об этом говорить», — сказал Камоцци в интервью «РБ Спорт».



В данный момент московские ЦСКА и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу. У обоих клубов по 10 очков. На 3-м месте идут «Сочи» — у них 9 набранных очков.