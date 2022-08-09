Камоцци – о чемпионстве «Спартака»: пока рано об этом говорить
Поделиться
Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном чемпионстве красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Я всегда рад, когда «Спартак» побеждает — неважно, с каким тренером и с какими игроками. Команда действительно хорошо начала сезон, у нее есть потенциал. Но делать выводы пока рано. Я хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом России, только давайте поговорим об этом осенью. Там уже будет виднее, какие у «Спартака» шансы. Сейчас слишком рано об этом говорить», — сказал Камоцци в интервью «РБ Спорт».
В данный момент московские ЦСКА и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу. У обоих клубов по 10 очков. На 3-м месте идут «Сочи» — у них 9 набранных очков.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
21:57
-
21:43
-
21:42
-
21:35
-
21:27
-
21:19
-
21:15
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:44
-
20:35
-
20:15
-
20:15
-
19:59
-
19:41
-
19:37
-
19:37
-
19:15
-
18:54
-
18:52
-
18:46
-
18:40
-
18:31
-
18:18
-
18:08
-
18:00
-
17:59
-
17:48
-
17:43
-
17:38
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:06
Партнерский контент