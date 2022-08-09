Канчельскис: трансферная цена Кокорина — два мешка картошки

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о карьерных перспективах российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.



«Кто и когда последний раз видел Кокорина на поле? Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее. Трансферная цена Кокорина — два мешка картошки. Больше за него не заплатят.



Никаких данных по Кокорину нет, кроме количества касаний мяча на поле. Это несерьёзно. К тому же в последние годы его мучили травмы. Риски для нового клуба слишком велики. А может, он зарплату хочет такую же, поэтому никто не берёт. Мы же не знаем всех условий», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Ранее появилась информация, что итальянский клуб рассчитывал расстаться с Кокориным летом, однако желающих приобрести 31-летнего форварда не оказалось.