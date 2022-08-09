«Бенфика» обыграла «Мидтьюлланн» и вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Мидтьюлланн» принимал «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «БиоНутриа Парк — Ауто Си Парк» в городе Раннерс (Дания) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 23-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес. На 56-й минуте форвард Энрике Араужу упрочил преимущество гостей. На 63-й минуте хавбек Пионе Систо сократил отставание «Мидтьюллана» в счёте. На 88-й минуте нападающий «Бенфики» Диогу Гонсалвеш забил третий мяч в ворота хозяев и установил итоговый счёт.



Первая встреча также завершилась победой «Бенфики» со счётом 4:1. Таким образом, португальский клуб вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.