Масалитин: Дзагоев мог достичь большего, если бы ЦСКА в своё время продал его за границу

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что экс-полузащитник армейцев Алан Дзагоев мог бы достичь больших высот в карьере, если бы раньше перешёл в европейский клуб.
«В своё время, когда Алан был признан лучшим молодым игроком на чемпионате Европы, должно было последовать продолжение истории — причём не в Турции. По разным стечениям обстоятельств Слуцкий начал его использовать не на том месте, где он приносил максимальную пользу: то есть где-то с фланга, где-то опорного хавбека.
Потихоньку Алан утратил все свои лучшие качества. Плюсом травматизм свёл на нет все эти зарубежные приглашения. В чемпионате Испании он бы спокойно играл с его видением игры и пасом. Может, не только в Испании.
Сейчас турки, если хотят забрать его, тоже рискуют. Все мы прекрасно знаем, что он склонен к травматизму. Сколько он там сыграет игр и получит очередную травму… Считаю, что в футбольном плане Дзагоев мог достичь большего, если бы ЦСКА в своё время продал его за границу». — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 9 августа 2022
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