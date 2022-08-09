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Колыванов: у «Торпедо» не было серьёзных усилений, а теперь всё хотят повесить на Бородюка

Колыванов: у «Торпедо» не было серьёзных усилений, а теперь всё хотят повесить на Бородюка
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Бывший главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов поделился мнением о возможной отставке Александра Бородюка с поста наставника команды.

«Моё мнение, что Бородюка не надо увольнять, он и так в сложное время пришёл в «Торпедо». Изначально все понимали, что с таким составом, как в ФНЛ очки будет набирать сложно. Усилений серьёзных не было, а сейчас всех собак хотят повесить на Александра Генриховича. Считаю, что это неправильно. Клубу нужно стараться найти средства для приобретения футболистов. Это не только Бородюка касается, но и остальных клубов с слабыми финансовыми ресурсами», — приводит слова Колыванова Metaratings.

Напомним, Бородюк занял пост главного тренера «Торпедо» в 2021 году. Действующий контракт специалиста рассчитан до 2023 года.

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