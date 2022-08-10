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Футболистка ЦСКА: Григорян мог нам устраивать рукопашный бой, сейчас — песни, танцы

Футболистка ЦСКА: Григорян мог нам устраивать рукопашный бой, сейчас — песни, танцы
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Футболистка ЦСКА и сборной России Маргарита Черномырдина рассказала о работе под руководством главного тренера клуба Александра Григоряна.

«Когда Григорян приходил к нам два года назад, он мог нам устраивать рукопашный бой. Он нас отдавал на бокс, у нас были соответствующие занятия. Он говорил: «Если я буду видеть, что у вас ещё остались силы после тренировки, то буду выбирать из вас двух человек, а вы должны определить, кто сильнее». Это проявление своих качеств. Он отдал нас на занятия, чтобы не было такого, что мы просто за волосы друг друга дёргали, а чтобы было всё на профессиональном уровне.

Но сейчас такого уже нет — может, слава богу, потому что мы живы и без синяков. А так у нас больше пропагандируются стихотворения, песенки спеть, танец станцевать. Последний выезд был в Беларусь, и мы с Надеждой Смирновой танцевали. Идёт раскрепощение, чувство своего тела. Был такой момент. Он нам говорит: «Хотите выходной? Скину вам песню. Если сдадите зачёт, будет вам выходной. Не сдадите – будете тренироваться». Мы сдали, конечно. Такой концерт выдали, что все вокруг сказали: «Выходной!» Песни у него в духе «А нам всё равно, не боимся мы ни волка, ни сову», — сказала Черномырдина в эфире радио «Москва FM».

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