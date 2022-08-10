Сергей Семак: было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровых проблемах в команде в преддверии матча пятого тура РПЛ с ЦСКА.

«У нас есть игроки, которые могут играть на нескольких позициях, мы можем перестраиваться по ходу матча, у нас всегда есть запасные варианты. Конечно, кадровые проблемы есть всегда. Жаль, что мы потеряли Клаудиньо, но это возможность для других игроков. Мы ещё не определились с вратарём на игру с ЦСКА. Посмотрим, кто будет лучше готов.

Конечно, было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще, но правила есть правила, и пока они не создают нам проблем. Конечно, вариант, когда Кассьерра и Сергеев могут играть вместе, возможен. Нужно думать и понимать, насколько эта связка необходима. Пока не готов сказать, готовы ли они выйти вместе и выйдут ли в таком сочетании в следующем матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Матч пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск.