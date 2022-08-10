Массажист Кокорина: Александр перенёс 25 тяжёлых ковидных дней. Ему было больно дышать

Сергей Колесников, массажист российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о состоянии футболиста. Колесников сообщил, что форвард тяжело перенёс заражение коронавирусной инфекцией.
«Кокорин в хорошей форме, единственное – он переболел. 25 тяжёлых ковидных дней у него было. Александр звонил и говорил, что ему было больно дышать. Сейчас он пришёл в форму, тренировался. Последний раз выходил с ним на связь вчера. Говорили о том, как у него ноги, ахилл, какие точечки надо задействовать, чтобы всё было в порядке», — сказал Колесников в эфире телеканала «Матч».
Ранее появилась информация, что Кокорин тренируется отдельно от итальянской команды. Сообщалось, что «Фиорентина» не планирует включать нападающего в заявку на предстоящий сезон и попробует расторгнуть контракт ближе к зимнему трансферному окну.
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