Карпин отреагировал на назначение Писарева главным тренером «Химок»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал назначение Николая Писарева на пост наставника «Химок».



«Предложение, поступившее от «Химок» Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной. Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной – а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами – мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен ещё одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску. А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в «Химках»!» — цитирует Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.

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