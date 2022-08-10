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Карпин отреагировал на назначение Писарева главным тренером «Химок»

Карпин отреагировал на назначение Писарева главным тренером «Химок»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал назначение Николая Писарева на пост наставника «Химок».

«Предложение, поступившее от «Химок» Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной. Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной – а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами – мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен ещё одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску. А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в «Химках»!» — цитирует Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.

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