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Экс-жена Павла Мамаева сообщила, что футболист погасил задолженность по алиментам

Экс-жена Павла Мамаева сообщила, что футболист погасил задолженность по алиментам
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Алана Мамаева, экс-супруга бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, сообщила, что игрок выполнил финансовые обязательства, несмотря на то, что его нынешняя жена была против этого.

«Да, погасил задолженность. А кто-то орал: «Мы ей ни копейки не заплатим». Думаю, она до сих пор в себя приходит после выплаты», — приводит слова Мамаевой StarHit.

Напомним, у Мамаева был долг по алиментам на их общую с Аланой дочь Алису, который составлял более 1 млн рублей. За неуплату алиментов футболисту запретили выезжать за границу.

Последним местом работы Мамаева были «Химки». Футболист выступал за клуб с января текущего года и покинул команду по окончании сезона-2021/2022. Мамаев провёл за подмосковный клуб семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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