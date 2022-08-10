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Кессье и Кристенсен могут покинуть «Барселону», если не будут вовремя зарегистрированы

Кессье и Кристенсен могут покинуть «Барселону», если не будут вовремя зарегистрированы
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Новички «Барселоны», ивуарийский полузащитник Франк Кессье и датский защитник Андреас Кристенсен, могут покинуть клуб бесплатно, если не будут зарегистрированы в качестве игроков каталонцев до субботнего матча 1-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано», сообщает ESPN.

Кессье и Кристенсен оба присоединились к «Барселоне» на правах свободных агентов этим летом. Ивуариец до этого выступал в «Милане», а датчанин — в лондонском «Челси». За три дня до старта чемпионата Испании они всё ещё не получили статус зарегистрированных игроков сине-гранатовых.

Сообщается, что в контрактах футболистов есть опция, воспользовавшись которой они могут бесплатно покинуть команду, если не будут зарегистрированы перед первым матчем «Барселоны» в Ла Лиге.

Другие новички каталонцев, Роберт Левандовски, Рафинья и Жюль Кунде, а также подписавшие новый контракт с командой Серхи Роберто и Усман Дембеле ещё также не прошли регистрацию. Однако ситуация Кессье и Кристенсена отличается, так как оба игрока достались «Барсе» бесплатно.

По данным источника, пока нет предпосылок к уходу Кессье и Кристенсена, президент каталонцев Жоан Лапорта обещает, что новички будут зарегистрированы вовремя. При самом худшем развитии событий в «Барселоне» будут разговаривать с агентами игроков, убеждая новичков не покидать команду, так как регистрация игроков возможна до конца августа.

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