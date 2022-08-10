«Реал» огласил состав на Суперкубок УЕФА

Стало известно, кто выйдет на поле в стартовом составе мадридского «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА с франкфуртским «Айнтрахтом».

Состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус, Ф. Менди.

Новички сливочных: Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер — остались в запасе.

Матч состоится сегодня, 10 августа, и начнётся в 22:00 мск. Игра пройдёт в Хельсинки на стадионе «Олимпийский». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с британцем Майклом Оливером. Помогать ему будут англичане Стюарт Бёрт и Саймон Беннет, резервным судьёй назначен Донатас Румшас из Литвы.

Напомним, «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, а «Айнтрахт» — Лиги Европы.