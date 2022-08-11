Полузащитник «Ман Сити» Бернарду Силва – о Лиге чемпионов: попробуем ещё раз

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался по поводу турнира Лиги чемпионов, который «горожанам» не удалось выиграть в последние годы.



«Уровень разочарования в этом конкурсе за последние несколько лет был довольно высоким. Это большая цель для клуба, для игроков, потому что все мы никогда не выигрывали этот турнир, но выиграли всё остальное. Мы попробуем ещё раз, зная, что это особое соревнование, жёсткое, и вам нужно всегда быть начеку, потому что, если вы снизите уровень концентрации на несколько минут, вы проиграете.



Это то, что произошло с «Тоттенхэмом» несколько лет назад, и то, что произошло в прошлом сезоне против «Реала» на выезде. Мы должны улучшить это», – сказал Силва в интервью ESPN.

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