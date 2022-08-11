Гендиректор «Байера»: «Барселона» покупает хлеб на сегодня, но будет голодать завтра
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Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро высказался о финансовой политике «Барселоны»
«В Германии большое чувство ответственности, они не делают сумасшедших вещей, и никто не тратит больше, чем у них есть. В Германии нет такого жесткого контроля за бюджетом, как в Испании. «Барселона» покупает хлеб на сегодня, но будет голодать завтра. Это очень рисковано. Они сыграли всё на одну карту. В Германии этого никто не понимает, там давно считают, что они сошли с ума», — приводит слова Карро Marca.
Ранее сообщалось, что «Барселона» активировала четыре экономических рычага, а также хочет добиться снижения зарплат футболистов на € 30–40 млн, чтобы заявить всех новичков на сезон и вписаться в правила финансового фэйр-плей.
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