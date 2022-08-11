Каземиро: в «Реале» нет неприкасаемых футболистов

Хавбек «Реала» Каземиро после победы в матче с «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА заявил, что рулевой команды Карло Анчелотти всегда выбирает лучших игроков при определении состава на игры.

«В мадридском «Реале» нет неприкасаемых футболистов. Мистер не сумасшедший и всегда ставит лучших игроков в каждом матче», — цитирует бразильца El Partidazo de COPE.

Матч за Суперкубок УЕФА проходил в столице Финляндии, Хельсинки, на стадионе «Олимпиастадион». Стартовый свисток рефери прозвучал в 22:00 мск. «Реал» обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:0 благодаря голам Давида Алабы и Карима Бензема. Лучшим футболистом этого поединка был признан Каземиро.



Следующий матч «сливочных» состоится в рамках испанской Ла Лиги: в первом туре они сыграют против «Альмерии». Встреча пройдёт 14 августа, начало — в 23:00 мск.