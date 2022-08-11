Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич прибыл в Турин для прохождения медосмотра в «Ювентусе», сообщает пресс-служба итальянского клуба. Если обследование пройдёт успешно, он подпишет контракт с новой командой.



Ранее Костича пытался подписать лондонский «Вест Хэм», однако 29-летний сербский футболист сделал выбор в пользу туринского клуба, в том числе из-за возможности выступления в Лиге чемпионов. По сведениям источников, «Ювентус» заплатит «Айнтрахту» за игрока около € 13 млн, так как его контракт истекает в июне 2023 года.



В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Филип Костич провёл 31 игру, в которых забил четыре гола и отдал девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 24 млн.

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