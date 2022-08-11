Дмитрий Булыкин поделился мнением о переходе Алексея Миранчука в «Торино»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. Он считает трансфер хорошим шансом для футболиста получить достаточное количество игровой практики.



«Хороший переход для Миранчука. Если он будет иметь достаточно игрового времени, то сможет вернуться на свой уровень, проявить себя, потому что мотивация у Алексея хорошая доказывать всем, что он хороший футболист. Поэтому для него это хороший вариант, если он будет получать игровое время», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа. В матче 1-го тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Торино» сыграет с клубом «Монца». Действующим чемпионом Италии является «Милан».