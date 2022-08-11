Массимо Каррера отреагировал на переход Алексея Миранчука в «Торино»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды.
«Торино» может быть подходящей командой, так как Юрич играет так же, как Гасперини. У Миранчука будет больше шансов проявить себя!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.
«Торино» возглавляет хорватский специалист Иван Юрич, ранее тренировавший «Верону». В прошлом сезоне «быки» заняли 10-е место в Серии А, «Аталанта» стала восьмой. Ни те, ни другие не сыграют в еврокубках в новом сезоне.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»
- 11 августа 2022
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