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Миранчук: мне нравится интенсивный и атакующий футбол «Торино»

Миранчук: мне нравится интенсивный и атакующий футбол «Торино»
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Российский полузащитник Алексей Миранчук, о переходе которого в «Торино» было объявлено сегодня, 11 августа, дал первое интервью в новой команде.

«Футбол Юрича (Иван Юрич — главный тренер «Торино». — Прим. «Чемпионата») мне очень нравится, он интенсивный и атакующий, и это поможет мне сразу влиться в игру команды. Я хорошо тренировался, не могу дождаться, чтобы начать здесь играть. Чувствую себя хорошо, прекрасно.

Я вырос вместе со своим братом-близнецом Антоном. Наши карьеры проходят в разных местах, но я всё ещё поддерживаю его.

Я выбрал 59-й номер, потому что под ним я выступал в московском «Локомотиве» и «Аталанте». Нет какого-то особенного значения в этом номере, он мне просто нравится», — сказал Миранчук клубному ТВ.

Напомним, Алексей проведёт в аренде в «Торино» сезон-2022/2023.

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