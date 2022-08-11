«Манчестер Сити» согласовал сумму трансфера Серхио Гомеса
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«Манчестер Сити» согласовал сумму трансфера испанского защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса. Она составила € 13 млн, сообщает Sky Sports.
21-летний футболист рассматривается «горожанами» как усиление на будущее и, вероятно, после завершения сделки будет отдан в аренду.
В сезоне-2022/2023 левый защитник провёл за «Андерлехт» 39 матчей, забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн. Контракт Гомеса с бельгийским клубом истекает в конце июня 2025 года.
Ранее «Сити» был заинтересован в подписании другого испанского защитника, Марка Кукурельи, однако бывшего игрока «Брайтона» приобрёл лондонский «Челси».
В 1-м туре АПЛ «Манчестер Сити» переиграл «Вест Хэм» — 2:0.
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