«Манчестер Сити» согласовал сумму трансфера Серхио Гомеса

«Манчестер Сити» согласовал сумму трансфера испанского защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса. Она составила € 13 млн, сообщает Sky Sports.

21-летний футболист рассматривается «горожанами» как усиление на будущее и, вероятно, после завершения сделки будет отдан в аренду.

В сезоне-2022/2023 левый защитник провёл за «Андерлехт» 39 матчей, забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн. Контракт Гомеса с бельгийским клубом истекает в конце июня 2025 года.

Ранее «Сити» был заинтересован в подписании другого испанского защитника, Марка Кукурельи, однако бывшего игрока «Брайтона» приобрёл лондонский «Челси».

В 1-м туре АПЛ «Манчестер Сити» переиграл «Вест Хэм» — 2:0.