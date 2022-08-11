Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и Рабьо зашли в тупик

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и полузащитником туринского «Ювентуса» Адриеном Рабьо зашли в тупик. Как сообщает британское издание Daily Mail, причиной стали завышенные требования представителей игрока по зарплате.
По сведениям журналистов, мать футболиста Вероник Рабьо, которая представляет интересы своего сына, запросила у руководства манкунианцев годовую зарплату около € 7 млн, которую тот в данный момент получает в «Ювентусе». Представители «красных дьяволов» посчитали требования завышенными, и в данный момент переговоры находятся в подвешенном состоянии. Уточняется, что сами клубы уже несколько дней как достигли соглашения о переходе футболиста за сумму около € 17,7 млн.
27-летний Рабьо начинал карьеру с академии «Манчестер Сити». С 2010 по 2019 год Адриен находился в структуре «ПСЖ», в составе которого за 227 матчей забил 24 гола и отдал 14 результативных передач. Три года назад Рабьо перешёл свободным агентом в «Ювентус», подписав контракт до лета 2023-го.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»
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