Официально: чемпионат мира по футболу — 2022 начнётся на день раньше

Матч-открытие чемпионата мира — 2022 с участием сборных Катара и Эквадора состоится на день раньше. Бюро Совета ФИФА подтвердило перенос игры, сообщает пресс-служба организации.
Таким образом, первый матч турнира вынесен на отдельный день. Ранее предполагалось, что эта игра состоится в один день со встречами Сенегал — Нидерланды, Англия — Иран, США — Уэльс, которые пройдут 21 ноября.
Встреча сборных Нидерландов и Сенегала перенесена на вечерний слот, который до этого занимал матч с участием национальной команды Катара.
Групповой турнир чемпионата мира продлится с 20 ноября по 6 декабря включительно. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции, в 2018 году выигравшая турнир, проводившийся в России.
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