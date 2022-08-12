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«Андерлехт» и ЦСКА София вышли в плей-офф Лиги конференций, «Нефтчи» вылетел из турнира

«Андерлехт» и ЦСКА София вышли в плей-офф Лиги конференций, «Нефтчи» вылетел из турнира
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Сыграны ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций – 2022/2023 с участием бельгийского «Андерлехта», азербайджанского «Нефтчи» и софийского ЦСКА. По итогам двухматчевых противостояний «Андерлехт» и ЦСКА одержали победы и вышли в раунд плей-офф, «Нефтчи» вылетел из турнира.

Соперником «Андерлехта» был эстонский «Пайде». Встреча проходила в Брюсселе и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Голами отметились Фабиу Силва и оформивший дубль Микаэль Мурильо. Первый матч завершился победой бельгийцев со счётом 2:0 (5:0 в пользу «Андерлехта» по сумме встреч).

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 21:00 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
3 : 0
Пайде
Пайде, Эстония
1:0 Силва – 62'   2:0 Мурильо – 71'   3:0 Мурильо – 75'

Встреча «Нефтчи» и «Рапида» проходила на домашнем стадионе австрийской команды в Вене. Основное время завершилось в пользу хозяев — 1:0, отличился полузащитник Марко Грюлль. В дополнительное время решающий гол за «Рапид» забил вышедший на замену форвард Ферди Дрёйф — 2:0 в пользу австрийской команды (2:1 по сумме матчей).

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 21:30 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
2 : 0
ДВ
Нефтчи
Баку, Азербайджан
1:0 Грюлль – 66'   2:0 Дрёйф – 112'

Ответная игра софийского ЦСКА и «Сент-Патрикс» состоялась в Дублине (Ирландия) и завершилась победой гостей — 2:0. Голами отметились Маурисио Гарсес и Иван Турицов, реализовавший пенальти. Первый матч закончился победой «Сент-Патрикс» со счётом 1:0, но по сумме двух встреч дальше прошёл клуб из Болгарии.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 21:45 МСК
Сент-Патрикс
Дублин, Ирландия
Окончен
0 : 2
ЦСКА С
София, Болгария
0:1 Гарсес – 11'   0:2 Турицов – 81' (пен)
Удаления: нет / Турицов – 88'
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