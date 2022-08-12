«Андерлехт» и ЦСКА София вышли в плей-офф Лиги конференций, «Нефтчи» вылетел из турнира

Сыграны ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций – 2022/2023 с участием бельгийского «Андерлехта», азербайджанского «Нефтчи» и софийского ЦСКА. По итогам двухматчевых противостояний «Андерлехт» и ЦСКА одержали победы и вышли в раунд плей-офф, «Нефтчи» вылетел из турнира.



Соперником «Андерлехта» был эстонский «Пайде». Встреча проходила в Брюсселе и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Голами отметились Фабиу Силва и оформивший дубль Микаэль Мурильо. Первый матч завершился победой бельгийцев со счётом 2:0 (5:0 в пользу «Андерлехта» по сумме встреч).

Встреча «Нефтчи» и «Рапида» проходила на домашнем стадионе австрийской команды в Вене. Основное время завершилось в пользу хозяев — 1:0, отличился полузащитник Марко Грюлль. В дополнительное время решающий гол за «Рапид» забил вышедший на замену форвард Ферди Дрёйф — 2:0 в пользу австрийской команды (2:1 по сумме матчей).

Ответная игра софийского ЦСКА и «Сент-Патрикс» состоялась в Дублине (Ирландия) и завершилась победой гостей — 2:0. Голами отметились Маурисио Гарсес и Иван Турицов, реализовавший пенальти. Первый матч закончился победой «Сент-Патрикс» со счётом 1:0, но по сумме двух встреч дальше прошёл клуб из Болгарии.