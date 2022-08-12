Романо: вратарь Алекс Смитис подписал контракт с «Лестером»

32-летний английский вратарь Алекс Смитис подписал контракт с «Лестером», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Соглашение будет действовать до конца июня 2024 года. По информации источника, голкипер уже прошёл медобследование и скоро последует официальное объявление от «Лестера».
С начала июля Смитис находился в статусе свободного агента, так как его контракт с прошлой командой, валлийским «Кардиффом», истёк. Также вратарь ранее выступал за «КПР» и «Хаддерсфилд». Смитис ни разу не выходил на поле в матчах английской Премьер-лиги.
Этим летом «Лестер» покинул вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель, перешедший во французскую «Ниццу». В 1-м туре АПЛ «лисы» сыграли вничью с «Брентфордом» — 2:2. Ворота «Лестера» в этом матче защищал валлиец Дэнни Уорд.
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