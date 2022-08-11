«Арсенал» — «Лестер». Новая жертва Зинченко и Артеты

13 августа состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лестер». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Лестера» оценивается в 6.90. На ничью дают коэффициент 4.78.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура АПЛ «Арсенал» – «Лестер» 13 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.1. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Лестер» (13.08.2022)

«Арсенал» начал новый сезон с победы над «Кристал Пэлас» (2:0). По счёту всё выглядит уверенно, но по игре было отнюдь не так. До второго гола у Микеля Артеты было достаточно поводов переживать за результат. Главное, за что стоит похвалить клуб, — это надёжная игра в обороне. Все без исключения защитники получили за игру высокие оценки. А многие ресурсы назвали лучшим игроком матча Александра Зинченко, который не только сделал результативную передачу, но и хорошо справлялся с оборонительными обязанностями.

«Лестер» предоставил нам гораздо меньше поводов похвалить себя, хотя поначалу казалось, что победа над «Брентфордом» никуда не денется. Наверное, сами «лисы» тоже в это поверили и немного расслабились во втором тайме, за что были дважды наказаны. По игре явно они превосходили соперника, но на выходе смогли заработать только одно очко. Оборона сейчас вызывает вопросы, она и дрогнула в самый ответственный момент.

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«Лестер» — единственный клуб в АПЛ, который летом ещё никого не купил. Логично объяснить такую пассивность на трансферном рынке не получается. Если с атакой и полузащитой у «лис» всё нормально, то дальше начинается полный бардак. Летом руководство отпустило Каспера Шмейхеля, который верой и правдой прослужил команде 11 лет — начав играть, когда клуб ещё болтался в Чемпионшипе. Несмотря на возраст, Шмейхель был надёжным голкипером, лидером в раздевалке и на поле.

Сложно даже представить, сколько матчей спас Шмейхель для «Лестера» за это время. А теперь команда остаётся с Дэниэлом Уордом на воротах, который вообще никогда надёжностью не отличался, и Даниэлем Иверсеном, который уже давно числится в «Лестере», но всё время разъезжал по арендам. Иверсен в перспективе может дорасти до уровня Шмейхеля, но для этого нужно время.

Защитники «Лестера» — это отдельная тема. Брендан Роджерс ставит своей команде игру в три центральных защитника, но у него просто нет столько стабильных и классных игроков на эту позицию. Единственный, кто без особых вопросов тянет нужный уровень, – это возрастной и травматичный Джонни Эванс. Разумеется, ждать стабильности тут не стоит.

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В перспективе лидером должен стать Уэсли Фофана, если его не продадут раньше или не доконают травмы. Сейчас поговаривают об интересе «Челси» к французу, но «Лестер» ломит такую цену, за которую никто адекватный покупать Уэсли не будет. Есть ещё Сёюнджю, Амарти и Вестергор, которые порой играют так, что удивляешься, как они попали в основу клуба АПЛ. Если Брендан Роджерс не придумает, как ему решить все эти проблемы, то о прогрессе можно и не мечтать.

Весной «Лестер» финишировал на восьмой строчке, а «канониры» стали пятыми. С такими раскладами можно было бы предположить, что ощутимой разницы в классе между командами нет, но это не так. «Арсенал» постепенно развивается, работает и растёт, а «Лестер» так и не стал серьёзной величиной в английском футболе.

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В прошлом сезоне «Арсенал» стал одной из немногих команд, кто не слишком сильно издевался над бедной обороной «Лестера», дважды обыграв его со счётом 2:0. Пока с командами не произошло ничего такого, чтобы они поменялись ролями и «Лестер» мог взять реванш. Скорее, гостей ждёт очередное поражение. Добавим сюда тотал больше 2.5 мяча и получим коэффициент 2.13.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Лестер» 13 августа 2022 года

В первом туре было за что критиковать обе команды. Пока они ещё не готовы по максимуму и свой лучший футбол им показывать трудно. «Арсенал» не зря считается фаворитом, домашняя игра плюс постепенное развитие заставляют нас котировать «канониров» выше, чем «Лестер», который в последние годы топчется на месте.

Есть смысл предположить, что дома «канониры» сыграют не так скованно, как в первом туре, будут сами действовать острее и больше позволят создать сопернику. «Лестер» не из тех команд, которые любят «сушить» матчи. Даже когда «лисы» пытаются это делать, у них получается плохо. «Арсенал» и сам может пробить тут ТБ 2.5 мяча, но велик шанс, что «Лестер» в этом поможет, хотя и не уйдёт от поражения.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 гола за 2.13.

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