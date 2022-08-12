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Андрей Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в чемпионате России

Андрей Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в чемпионате России
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Бывший российский нападающий Андрей Аршавин рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне чемпионата России.

«Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне? На данный момент — ЦСКА и «Спартак». Но прошло всего четыре тура — может, появится другая команда, которая сможет удивить. Тот же «Ростов» я бы не списывал со счетов», — приводит слова Аршавина Sport24.

После четырёх туров чемпионата России первое место занимает ЦСКА, набрав 10 очков. Следом располагается «Спартак», также записав в свой актив 10 очков. Замыкает лидирующую тройку «Сочи», набрав 9 очков.

«Зенит» находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 8 очков. В следующем туре команде предстоит провести матч с ЦСКА. Встреча состоится 13 августа.

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