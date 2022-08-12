Аршавин отреагировал на возможный уход Федуна с поста президента «Спартака»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном уходе 66-летнего предпринимателя Леонида Федуна со своего поста президента московского «Спартака».
«Будет ли грустно в случае возможного ухода Федуна? Мне без разницы. Я с ним никак не сталкивался, не пересекался, поэтому мне всё равно на то, кто президент «Спартака», — приводит слова Аршавина Sport24.
Напомним, ранее в СМИ была опубликована информация о том, что на посту президента «Спартака» Федуна может сменить бывший глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц, однако впоследствии клуб опроверг эти слухи.
Леонид Федун является президентом «Спартака» 18 лет. В прошлом сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны, а в нынешнем делят лидирующую строчку с московским ЦСКА, набрав по 10 очков.
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