Отец Влашича высказался о переходе игрока в «Торино»

Йошко Влашич, отец бывшего полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича высказался о переходе игрока в итальянский «Торино».



«Я надеюсь, что переход в «Торино» пойдет на пользу его карьере», – приводит слова отца «Матч ТВ».



Права на хорватского полузащитника принадлежат лондонскому «Вест Хэму». В этот клуб Влашич перешёл прошлым летом из стана армейцев. За «молотобойцев» 24-летний футболист провёл 31 матч, забил один мяч и отдал две голевые передачи.



ЦСКА арендовал хорвата у «Эвертона» летом 2018 года, а спустя сезон выкупил футболиста. За красно-синих Влашич в общей сложности провёл 108 игр, забил 33 гола и отдал 31 результативную передачу.



За взрослую сборную Хорватии Влашич дебютировал в мае 2017 года. В 2019 году он принимал участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии.

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