Колыванов: у Миранчука и Влашича может сложиться сильный дуэт в «Торино»

Бывший игрок сборных СССР и России Игорь Колыванов поделился мнением о трансферах в итальянский «Торино» Алексея Миранчука и экс-хавбека ЦСКА Николы Влашича.
«Последние два года Миранчук сыграл где-то в 10% матчей «Аталанты». Ему 26 лет и хочется заиграть в основном составе Чтобы быть в хорошей физической форме, нужно постоянно выходить на поле. Так как Алексей очень мало времени играл в составе «Аталанты», то говорить о том, будет ли он изначально в старте «Торино», сложно. Пусть доказывает. Мы все помним, что Миранчук – одарённый футболист, голова светлая и левая нога хорошая. Нужно как-то пробиваться в основной состав, а в Италии это очень непросто.
У Миранчука может сложиться сильный дуэт с Влашичем. Оба – футболисты с поставленным ударом. Мне кажется, Влашич играет ниже, может даже опорника сыграть из глубины, Миранчук же чуть выше», – приводит слова Колыванова Metaratings.
Напомним, Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У туринцев есть опция выкупа футболиста. Влашич арендован у английского «Вест Хэма», куда перешёл год назад из московского ЦСКА.
Игорь Колыванов имеет большой опыт выступлений в Серии А. После шести сезонов в московском «Динамо» он в конце 1991 года отправился в Италию, где успешно играл за «Фоджу» и «Болонью».
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