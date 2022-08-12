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Орлов: в перспективе «Зениту» нужно думать о центральном защитнике высокого уровня

Орлов: в перспективе «Зениту» нужно думать о центральном защитнике высокого уровня
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Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» стоило бы задуматься о приобретении нового центрального защитника.

«Перед игрой с ЦСКА Семак ещё не определился, кого ставить в ворота. Хотя Михаил Кержаков очень здорово отыграл второй тайм в Грозном после удаления Даниила Одоевского. Один раз он очень здорово спас — вытащил мяч из правого угла, когда соперник пробивал в упор. Тут уже всё будет зависеть от выбора тренера. Пока определённости нет.

В центре защиты насторожило, что Деян Ловрен проигрывал в скорости Лечи Садулаеву. Очевидно, что хорвату нужна подстраховка. В тех эпизодах второй центральный защитник Родригао располагался широко. Думаю, ему подскажут, и он будет страховать Ловрена. Но в перспективе «Зениту» нужно думать о центральном защитнике высокого уровня, — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

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