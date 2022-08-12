Смородская: уверена, что Миранчук заиграет в «Торино». В «Аталанте» не было доверия

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход на правах аренды экс-футболиста железнодорожников 26-летнего полузащитника Алексея Миранчука, ставшего игроком «Торино» перейдя из «Аталанты» на правах аренды.
«Я верю в Миранчука. Абсолютно уверена, что Алексей заиграет в «Торино». Ему надо было уходить из «Аталанты». Там не было доверия тренера. У Алексея там не получилось», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
Отметим, что арендное соглашение «Торино» с «Аталантой» по Миранчуку предусматривает возможную опцию выкупа игрока. Контракт Алексея с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость в € 10 млн. В 56 матчах за команду во всех турнирах он забил девять голов и отдал семь результативных передач.
- 12 августа 2022
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