Калешин: Дзюба не помешает «Краснодару». Артём – умный парень, подстроится под стиль

Бывший игрок «Краснодара» Виталий Калешин высказался о возможном переходе в стан «быков» 33-летнего российского нападающего Артёма Дзюбы.

«Если у «Краснодара» есть кадровые проблемы, то почему бы и не взять Дзюбу. Артем – сильный футболист. Да, он возрастной игрок, уже не делает такой объём работы, как раньше, но в подыгрыше вверху он умеет играть. Если есть кадровые сложности, то он не помешает.

Подойдёт ли под стиль? Я думаю, тренерский штаб будет смотреть. Ну и он может адаптироваться. Это же не робот. Артем – умный парень, подстроится», – приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, Дзюба после окончания контракта с «Зенитом» вышел на рынок свободных агентов. Он является воспитанником московского «Спартака», также он выступал за такие клубы, как «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Всего на счету Артёма 503 встречи в Российской Премьер-Лиге, в которых он отметился 186 голами и 106 результативными передачами.