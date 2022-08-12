Орлов: у «Зенита» есть ресурс на предстоящий матч с ЦСКА, даже при отсутствии Клаудиньо

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 5-го тура чемпионата России, в котором санкт-петербургский «Зенит» примет на своём поле московский ЦСКА.

«Матч будет очень интересным. В прошлом сезоне Владимир Федотов, возглавлявший «Сочи», взял четыре очка во встречах с «Зенитом». Это говорит о том, что он прекрасно изучил тактику Сергея Семака и знает, как располагать своих игроков.

Мне кажется, что ресурс у «Зенита» есть, даже с учётом отсутствия Клаудиньо. Но есть ещё одна ощутимая потеря — Далер Кузяев. Он набрал такую форму, что в последнее время абсолютно не уступал бразильцам по КПД. Впрочем, даже с учётом этого у Семака есть варианты.

Последние принципиальные матчи на поле «Зенита» заканчивались с крупным счётом. В противостоянии с ЦСКА я всё же отдам предпочтение хозяевам — 51 на 49. «Зенит» — фаворит по определению, но придётся попотеть», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, встреча между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт на «Газпром Арене» в субботу, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.