Президент «Висты»: Галицкий по любой теме может рассказать больше, чем скаут

Президент геленджикского клуба «Виста» Тигран Мкртчян, ранее являвшийся футбольным агентом, поделился впечатлением от общения с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.
«Как и на всех, Галицкий произвёл на меня очень хорошее впечатление. Был удивлён, насколько он вникает во все футбольные вопросы. Это сейчас всем понятно, но в то время было очень неожиданно. Галицкий детально понимал, как будет выглядеть клубная вертикаль, новый стадион, весь проект. Вижу, что почти всё в итоге сбылось.
В общении он непростой человек — готов спорить на любые темы. У него очень большая база знаний футболистов — в Южной Америке, Европе, России, в юношеском футболе. По любой теме он может рассказать больше, чем скаут, который занимается этим вопросом. Как понимаю, Галицкий многих игроков отсматривает лично», — цитирует Мкртчяна «Матч ТВ».
- 12 августа 2022
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