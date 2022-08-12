ЦСКА поздравил Федотова с днём рождения и пожелал тренеру больших побед

Московский ЦСКА поздравил с днём рождения своего главного тренера Владимира Федотова. Сегодня, 12 августа 2022 года, специалисту исполняется 56 лет. Армейцы пожелали Федотову больших побед.

«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют главного тренера ПФК ЦСКА Владимира Федотова с 56-летием!

Желаем Владимиру Валентиновичу крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и больших побед с красно-синими!» — написала пресс-служба ЦСКА на клубном сайте.

Напомним, в прошлом сезоне Федотов был наставником «Сочи» и выиграл с командой серебряные медали РПЛ. Летом специалист перебрался в ЦСКА – сейчас армейцы возглавляют таблицу чемпионата России, набрав 10 очков за четыре матча.