ЦСКА поздравил Федотова с днём рождения и пожелал тренеру больших побед

Московский ЦСКА поздравил с днём рождения своего главного тренера Владимира Федотова. Сегодня, 12 августа 2022 года, специалисту исполняется 56 лет. Армейцы пожелали Федотову больших побед.
«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют главного тренера ПФК ЦСКА Владимира Федотова с 56-летием!
Желаем Владимиру Валентиновичу крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и больших побед с красно-синими!» — написала пресс-служба ЦСКА на клубном сайте.
Напомним, в прошлом сезоне Федотов был наставником «Сочи» и выиграл с командой серебряные медали РПЛ. Летом специалист перебрался в ЦСКА – сейчас армейцы возглавляют таблицу чемпионата России, набрав 10 очков за четыре матча.
- 12 августа 2022
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