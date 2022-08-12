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Игонин: не жду Ивана в воротах с ЦСКА. Мы ничего не знаем о бразильском вратаре «Зенита»

Игонин: не жду Ивана в воротах с ЦСКА. Мы ничего не знаем о бразильском вратаре «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном вратаре на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Не жду Ивана в воротах в матче с ЦСКА. Думаю, вместо Одоевского сыграет Кержаков. О готовности бразильского вратаря «Зенита» мы ничего не знаем, да и о нём как о футболисте тоже. Плюс есть вопрос лимита, а менять вратаря по ходу встречи никто не станет», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Иван — воспитанник бразильского клуба «Понте Преда». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года (по данным Transfermarkt, перешёл за € 2 млн) и успел провести три матча (два пропущенных мяча, одна игра «на ноль»).

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