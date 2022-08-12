Игонин: не жду Ивана в воротах с ЦСКА. Мы ничего не знаем о бразильском вратаре «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном вратаре на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Не жду Ивана в воротах в матче с ЦСКА. Думаю, вместо Одоевского сыграет Кержаков. О готовности бразильского вратаря «Зенита» мы ничего не знаем, да и о нём как о футболисте тоже. Плюс есть вопрос лимита, а менять вратаря по ходу встречи никто не станет», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Иван — воспитанник бразильского клуба «Понте Преда». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года (по данным Transfermarkt, перешёл за € 2 млн) и успел провести три матча (два пропущенных мяча, одна игра «на ноль»).
- 12 августа 2022
-
13:50
-
13:44
-
13:36
-
13:22
-
13:20
-
13:08
-
12:55
-
12:40
-
12:39
-
12:32
-
12:15
-
11:51
-
11:40
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:12
-
10:52
-
10:50
-
10:40
-
10:23
-
10:23
-
10:18
-
10:10
-
09:56
-
09:36
-
09:28
-
09:00
-
08:57
-
08:44
-
08:41
-
08:30
-
08:25
-
07:59
-
07:58