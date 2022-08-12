«Манчестер Юнайтед» выпустил третий комплект формы кислотно-зелёного цвета. Фото

«Манчестер Юнайтед» представил третий комплект игровой формы. Экипировка выполнена в нестандартном для «красных дьяволов» кислотно-зелёном цвете. Отмечается, что форма на 100% состоит из переработанных материалов (пластиковых отходов).
«Мы с гордостью презентуем новую третью форму «Манчестер Юнайтед», в которой впервые представлен уникальный дизайн в эффектной зелёной цветовой гамме.
Футболка поистине привлекательна, она отличается от наших комплектов формы благодаря яркости и интересному геометрическому рисунку. Воротник с круглым вырезом выполнен в эффектном графическом дизайне, вдохновлённом культурой моды 1990-х годов.
Этот комплект дополняет основные комплекты формы, которые отлично смотрятся не только на поле, но и за его пределами», — написала пресс-служба «МЮ» на клубном сайте.
Фото: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Фото: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Напомним, по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице, которое гарантировало команде участие в Лиге Европы сезона-2022/2023. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».
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