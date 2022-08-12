Футболистки сборной Англии советовались с экспертами для выбора спортивного топа на Евро

Профессор Джоанна Уэйкфилд-Скарр рассказала, как эксперты помогли футболисткам женской сборной Англии подобрать индивидуально размер спортивного топа. Команда стала победителем чемпионата Европы, обыграв в финале турнира Германию (2:1).

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что спортивные бюстгальтеры имеют преимущества в производительности, комфорте и пользе для здоровья — так что я бы сказала, они так же важны для тренировок девушек, как и для тренеров. Мы изучили их потребности в топах и всевозможные проблемы, с которыми они сталкивались со спортивными топами, а затем подобрали им топы, в том числе и тот, в котором, как мы видели, Хлои Келли праздновала свой гол.



Это были готовые топы, но мы обнаружили, что игроки очень ценят информацию о том, как их надеть, какие стили подойдут им лучше всего. Есть несколько действительно хороших продуктов, которые могут работать для элитных спортсменов, эксперты помогают им ориентироваться на рынке», — приводит слова Уэйкфилд-Скарр Yahoo Life.

Английские фанаты празднуют победу сборной на женском Евро-2022. Видеоролик: