Футболистки сборной Англии советовались с экспертами для выбора спортивного топа на Евро

Профессор Джоанна Уэйкфилд-Скарр рассказала, как эксперты помогли футболисткам женской сборной Англии подобрать индивидуально размер спортивного топа. Команда стала победителем чемпионата Европы, обыграв в финале турнира Германию (2:1).
«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что спортивные бюстгальтеры имеют преимущества в производительности, комфорте и пользе для здоровья — так что я бы сказала, они так же важны для тренировок девушек, как и для тренеров. Мы изучили их потребности в топах и всевозможные проблемы, с которыми они сталкивались со спортивными топами, а затем подобрали им топы, в том числе и тот, в котором, как мы видели, Хлои Келли праздновала свой гол.
Это были готовые топы, но мы обнаружили, что игроки очень ценят информацию о том, как их надеть, какие стили подойдут им лучше всего. Есть несколько действительно хороших продуктов, которые могут работать для элитных спортсменов, эксперты помогают им ориентироваться на рынке», — приводит слова Уэйкфилд-Скарр Yahoo Life.
Английские фанаты празднуют победу сборной на женском Евро-2022. Видеоролик:
- 12 августа 2022
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