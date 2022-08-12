Денис Глушаков предложил упрощённую систему получения Fan ID в России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на введение в России карты болельщика (Fan ID) и предложил систему для её упрощенного получения.
«Мы играем для болельщиков. Глобальная история, я понимаю, что правительство, они там всё это создают. Мне кажется, если всех проштудировать и знать про каждого, кто ходит на футбол… Был COVID, уже все данные сданы и информация есть про всех. Если давали ковидный QR-код, можно было прикрепить к нему. Он же у каждого есть, это было бы проще.
Смотрите, какая сейчас ситуация. Мы приезжаем в Ростов, у меня просят билеты. В мае мы дали 100 билетов, спасибо руководству «Ростова», которые дали моим пацанам из академии билеты. Они съездили с родителями и получили удовольствие. Сейчас мне нужно взять у них паспорт болельщика, потом ещё что-то, отправить моему начальнику команды, тот отправит начальнику команды «Ростова», тот занесёт в базу, придёт на «Госуслуги», билет обратно придёт, и мне нужно будет его отдать. Ты представляешь, если это только с одним человеком? А если 50? Какой оборот работы создаётся людям. Бабушки, дедушки хотят прийти на футбол. Как они будут с этим разбираться? Они не знают, куда идти. Мне кажется, это путаница.
Думаю, как шеф наверху решит, так и будет. Посещаемость? Печальная история. Мне кажется, нужно было присоединить карту болельщика к другой системе, сделать проще. Все данные и так есть», — сказал Глушаков в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.
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