Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Глушаков предложил упрощённую систему получения Fan ID в России

Денис Глушаков предложил упрощённую систему получения Fan ID в России
Комментарии

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на введение в России карты болельщика (Fan ID) и предложил систему для её упрощенного получения.

«Мы играем для болельщиков. Глобальная история, я понимаю, что правительство, они там всё это создают. Мне кажется, если всех проштудировать и знать про каждого, кто ходит на футбол… Был COVID, уже все данные сданы и информация есть про всех. Если давали ковидный QR-код, можно было прикрепить к нему. Он же у каждого есть, это было бы проще.

Смотрите, какая сейчас ситуация. Мы приезжаем в Ростов, у меня просят билеты. В мае мы дали 100 билетов, спасибо руководству «Ростова», которые дали моим пацанам из академии билеты. Они съездили с родителями и получили удовольствие. Сейчас мне нужно взять у них паспорт болельщика, потом ещё что-то, отправить моему начальнику команды, тот отправит начальнику команды «Ростова», тот занесёт в базу, придёт на «Госуслуги», билет обратно придёт, и мне нужно будет его отдать. Ты представляешь, если это только с одним человеком? А если 50? Какой оборот работы создаётся людям. Бабушки, дедушки хотят прийти на футбол. Как они будут с этим разбираться? Они не знают, куда идти. Мне кажется, это путаница.

Думаю, как шеф наверху решит, так и будет. Посещаемость? Печальная история. Мне кажется, нужно было присоединить карту болельщика к другой системе, сделать проще. Все данные и так есть», — сказал Глушаков в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

У «Спартака» трагедия, а «Зенит» буксует. Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13:

Новость по теме
Глушаков: есть договорённость, что могу уйти в топ-команду, в том числе в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022