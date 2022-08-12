Глушаков: все понимали, что Рианчо подсиживал Карреру в «Спартаке»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о конфликте с экс-наставником «Спартака» Раулем Рианчо и посте, адресованном в адрес испанского специалиста.

«Четыре года постоянно кто-то что-то в мою сторону говорит, говорит, говорит. Рианчо пришёл в «Спартак», все прекрасно понимают, что он подсиживал Карреру. Все понимали, что они уберут Карреру и поставят его, стелили соломку. Все прекрасно понимали, что к чему движется.



Карреру убрали, он пришёл, а мы вернулись из дубля. Рауля назначили главным тренером. Он нас с Ещенко расцеловал, обнимал и говорил: «Какие вы сильные, как я вас люблю, давайте только не ругаться и вместе играть». Потом опять началось, его убрали, сколько он там пробыл главным тренером? Две или три игры? Начал лезть на меня, зачем, куда? Я не лез никуда. Говорил, что я «курица без головы». Почему он так говорил? Потому что его опять просили так говорить. Он поливал-поливал, я ничего не говорил. Сейчас опять вылез откуда-то. Хочет, чтобы его здесь устроили? У нас есть свои тренеры, не надо его везти сюда. Пусть там фишки расставляет», — сказал Глушаков в интервью «Коммент.Шоу».

Каррера был уволен из «Спартака» в октябре 2018 года. Исполняющим главного тренера был назначен его помощник Рауль Рианчо, руководивший командой шесть матчей до прихода Олега Кононова.

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