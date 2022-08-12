Хави прокомментировал проблемы «Барселоны» с регистрацией новичков

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии матча 1-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» прокомментировал проблемы клуба с регистрацией новичков на предстоящий сезон.
«Мы работаем над этим. Мы настроены оптимистично. Клуб объявил о четвёртом рычаге. Завтра узнаем, сможем ли мы заявить весь свой текущий состав, у нас ещё есть время до начала матча. У нас есть время до завтра, и мы настроены очень оптимистично», – сказал Хави на пресс-конференции.
Напомним, ранее «Барселона» объявила о продаже доли в 24,5% прав на Barca Studios (медиаслужба команды) за € 100 млн компании Orpheus Media. Также руководство клуба продало 24,5% прав на Barca Studios компании Socios.com также за € 100 млн. Больше месяца назад были проданы будущие доходы команды от телетрансляций. По сведениям источников, даже после активации четырёх экономических рычагов клуб будет вынужден добиться снижения зарплат футболистов на € 30–40 млн. На понижение уже согласились Жерар Пике и Серхио Бускетс.
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