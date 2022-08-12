Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Фрайбурга», проигрывая по ходу встречи

Сегодня, 12 августа, на стадионе «Европа-парк-Штадион» в рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» принимал дортмундскую «Боруссию».



Счёт открыли хозяева встречи – на 35-й минуте гол забил Михаэль Грегорич с передачи Маттиаса Гинтера. «Боруссия» смогла сравнять счёт лишь на 77-й минуте – отличился Джейми Байно-Гиттенс. На 84-й минуте Юссуфа Мукоко вывел гостей вперёд, а на 88-й Мариус Вольф установил итоговый счёт матча – 3:1.



Таким образом, «Боруссия» набирает шесть очков и временно возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Фрайбург» с тремя очками опускается на третью строчку до результатов других встреч. В следующем туре «Боруссия» примет «Вердер», а «Фрайбург» отправится в гости к «Штутгарту».