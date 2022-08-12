Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Фрайбурга», проигрывая по ходу встречи

Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Фрайбурга», проигрывая по ходу встречи
Комментарии

Сегодня, 12 августа, на стадионе «Европа-парк-Штадион» в рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» принимал дортмундскую «Боруссию».

Счёт открыли хозяева встречи – на 35-й минуте гол забил Михаэль Грегорич с передачи Маттиаса Гинтера. «Боруссия» смогла сравнять счёт лишь на 77-й минуте – отличился Джейми Байно-Гиттенс. На 84-й минуте Юссуфа Мукоко вывел гостей вперёд, а на 88-й Мариус Вольф установил итоговый счёт матча – 3:1.

Таким образом, «Боруссия» набирает шесть очков и временно возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Фрайбург» с тремя очками опускается на третью строчку до результатов других встреч. В следующем туре «Боруссия» примет «Вердер», а «Фрайбург» отправится в гости к «Штутгарту».

Германия - Бундеслига. 2-й тур
12 августа 2022, пятница. 21:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Грегорич – 35'   1:1 Байно-Гиттенс – 77'   1:2 Мукоко – 84'   1:3 Вольф – 88'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022