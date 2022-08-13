Кейлор Навас сообщил о готовности перейти в стан «Наполи»

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас дал согласие на переход в «Наполи». Об этом в своём «твиттере» сообщил авторитетный инсайдер и журналист Николо Скира.

Как отмечает источник, на данный момент для успешного оформления сделки обоим клубам осталось договориться между собой. Если парижане согласятся выплачивать костариканцу часть его оклада, то трансфер состоится. Вероятно, что речь в данном случае идёт об аренде.

Ранее наставник действующих чемпионов Франции Кристоф Галтье заявил, что основным голкипером в новом сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма.

В сезоне-2021/22 Навас в 26 играх за «ПСЖ» 24 раза не смог сохранить свои ворота сухими. Действующий контракт Кейлора с парижанами рассчитан до 30 июня 2024 года.