Тимо Вернер забил первый гол после возвращения в «Лейпциг»

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер забил первый мяч за «РБ Лейпциг» после возвращения в команду. Для этого ему в матче с «Кёльном» потребовалось всего 36 минут.

Форвард отличился после удара из-за пределов штрафной с правой ноги. Ему ассистировал защитник Бенджамин Хенрихс.

К концу первого тайма счёт во встрече равный — 1:1. На гол Вернера забитым мячом на 40-й минуте ответил игрок «Кёльна» Флориан Дитц.

О переходе Тимо в «Лейпциг» из лондонского «Челси» было объявлено 9 августа. В Англию нападающий отправился из стана «красных быков» летом 2020 года. Ранее за «Лейпциг» Вернер в 156 матчах забил 90 голов и отдал 40 результативных передач.

В матче 1-го тура нового сезона Бундеслиги «красные быки» сыграли вничью со «Штутгартом» — 1:1.