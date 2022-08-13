Гол Мантуана в дебютном матче принёс «Зениту» победу над ЦСКА в 5-м туре РПЛ

Сегодня, 13 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил центральный матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Зенит» на своём поле принимал московский ЦСКА. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:1.



Нападающий «Зенита» Малком открыл счёт в добавленное к первому тайму время, из-за пределов штрафной замкнув передачу Андрея Мостового. Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга мог открывать счёт раньше, но несколько спасений совершил Игорь Акинфеев. На 60-й минуте форвард ЦСКА Фёдор Чалов заработал пенальти, который сумел реализовать сам на 63-й. На 85-й минуте дальним ударом Густаво Мантуан принёс «Зениту» победу. Это дебютная игра бразильского футболиста за команду.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).