Семак: в «Зените» нет вратарской иерархии. Ивану обязательно дадим шанс

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в команде складывается ситуация с вратарской позицией.

«У нас нет вратарской иерархии. Давали Одоевскому время, чтобы почувствовать уверенность. Сегодня играл Миша, потому что ему проще коммуницировать с защитниками.



Ивану ещё дадим обязательно шанс, где, возможно, будет проще», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 13 августа, команда Семака обыграла ЦСКА 2:1 в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).