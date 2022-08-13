Владимир Федотов объяснил причины поражения ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о причинах поражения команды в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

«В первом тайме ничего не получалось. Хотя были отрезки. Когда мы играли так, как планировали. Слишком быстро обостряли, хотя ситуация этого не требовала. Теряли мяч, и атаки «Зенита» шли одна за одной. Два гола пропустили идентичных. Говорили, что соперник обладает футболистами, которые могут забивать со средней дистанции. В итоге получили два одинаковых гола», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).