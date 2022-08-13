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«Ку-ку, поиграем?» В ЦСКА предложили оценить решение Кукуяна дать жёлтую Набабкину

«Ку-ку, поиграем?» В ЦСКА предложили оценить решение Кукуяна дать жёлтую Набабкину
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В московском ЦСКА остались недовольны решением арбитра Павла Кукуяна дать жёлтую карточку защитнику Кириллу Набабкину в эпизоде с хавбеком «Зенита» Вильмаром Барриосом. Встреча между командами прошла сегодня, 13 августа, на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).

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