Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монца» — «Торино». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малком — о Мантуане: думаю, он сейчас очень счастлив

Малком — о Мантуане: думаю, он сейчас очень счастлив
Комментарии

Нападающий «Зенита» Малком высказался о своём соотечественнике Густаво Мантуане, забившем первый гол за российский клуб. Бразилец отличился в дебютном матче с ЦСКА (2:1) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Думаю, Мантуан сейчас очень счастлив — желаю ему забить ещё множество голов за «Зенит» и не раз помочь команде! Сегодня забил он, но это мог быть и Ерохин, и кто угодно другой. Мы должны рассчитывать на каждого футболиста, потому что у всех есть тот класс, который способен изменить ход игры», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Голы Малкома и Мантуана принесли «Зениту» победу над ЦСКА и место на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет дома с «Торпедо».

«Одни видят офсайд, другие — нет». У ЦСКА в матче с «Зенитом» отобрали чистый гол? «Одни видят офсайд, другие — нет». У ЦСКА в матче с «Зенитом» отобрали чистый гол?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022