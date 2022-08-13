Малком — о Мантуане: думаю, он сейчас очень счастлив

Нападающий «Зенита» Малком высказался о своём соотечественнике Густаво Мантуане, забившем первый гол за российский клуб. Бразилец отличился в дебютном матче с ЦСКА (2:1) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Думаю, Мантуан сейчас очень счастлив — желаю ему забить ещё множество голов за «Зенит» и не раз помочь команде! Сегодня забил он, но это мог быть и Ерохин, и кто угодно другой. Мы должны рассчитывать на каждого футболиста, потому что у всех есть тот класс, который способен изменить ход игры», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Голы Малкома и Мантуана принесли «Зениту» победу над ЦСКА и место на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет дома с «Торпедо».