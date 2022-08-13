Источник: Роналду отказался подходить к фанатам «МЮ» после разгрома от «Брентфорда»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не стал подходить к болельщикам команды после разгромного поражения от «Брентфорда» (0:4) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, 37-летнего футболиста попросили подойти к гостевой трибуне, с которой в то время доносились крики на остальных игроков «Манчестер Юнайтед». Однако Роналду попросту развернулся, пожал плечами и ушёл в подтрибунное помещение.

Напомним, в первом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» (1:2). В следующем туре команда Эрика тен Хага сыграет с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд».

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ». Видеоролик: